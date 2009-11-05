Від Литвина вимагають оголосити про «переворот» у НУ-НС

Частина фракції “Наша Україна – Народна самооборона” вимагає від керівництва Верховної Ради України офіційно оголосити про рішення фракції щодо відсторонення з посади керівника фракції НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив член фракції НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ.

Він нагадав, що в Секретаріаті ВР був зареєстрований протокол засідання фракції з 38 підписами щодо зміни керівника фракції. «Ми вимагаємо від керівництва ВР озвучити це рішення з трибуни. Нас дивує, що на сьогодні ні Володимир ЛИТВИН, ні заступники голови ВР цього рішення не озвучили», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Він нагадав, що декілька днів тому з’явилася інформація, що фракція НУ-НС провела своє засідання, на якому підтвердила повноваження М.МАРТИНЕНКА, і відповідний протокол був переданий до Секретаріату ВР.

В той же час, за словами А.ПАРУБІЯ, в цьому ж протоколі вказується, що на засіданні фракції було тільки 20 народних депутатів з 72-х членів фракції.

А.ПАРУБІЙ також спростував всі звинувачення в тому, що деякі підписи під протоколом про відставку М.МАРТИНЕНКА є фальшивими. “Всі підписи є дійсними. Жоден з депутатів не заперечив, що підпис не його”, - сказав він.

А.ПАРУБІЙ також зауважив, що питання про обрання М.МАРТИНЕНКА на посаду керівника фракції також вирішувалося шляхом збору підписів без проведення безпосередньо засідання фракції.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня глава Секретаріату Президента України, голова політради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключила можливості відставки лідера фракції НУ-НС М.МАРТИНЕНКА і повернення на цю посаду В’ячеслава КИРИЛЕНКА

23 жовтня В.КИРИЛЕНКО заявив, що в НУ-НС зібрана вже достатня кількість голосів для зміни лідера фракції.

26 жовтня депутати від НУ-НС Борис ТАРАСЮК та Олесь ДОНІЙ заявили, що легітимного списку з підписами депутатів від НУ-НС за відставку М.МАРТИНЕНКА не існує.

28 жовтня політрада фракції «Наша Україна - Народна самооборона» звернулась до керівництва Верховної Ради щодо сприяння у розслідуванні можливої фальсифікації протоколу засідання фракції з вимогою відставки її голови М.МАРТИНЕНКА, яке начебто відбулось 23 жовтня.

«Ні 23 жовтня, ні в інший день не було ніякого засідання фракції НУ-НС, де б розглядалось питання про відставку Миколи МАРТИНЕНКА, не кажучи вже про прийняття такого рішення. Більше того, вже два народних депутати нашої фракції – Тарас СТЕЦЬКІВ та Олександр КЛИМЕНКО - заявили про те, що вони не ставили своїх підписів під рішенням про зміщення з посади голови фракції», - заявили у політраді.

З цією метою розслідування обставин складення та реєстрації фальшивого протоколу про відставку М.МАРТИНЕНКА фракція НУ-НС створила робочу групу, до якої увійшли народні депутати Борис ТАРАСЮК, Роман ЗВАРИЧ та Анатолій МАТВІЄНКО.

Третього листопада Р.ЗВАРИЧ повідомив, що фракція “Наша Україна – Народна самооборона” не ухвалила рішення щодо відкликання з посади голови фракції М.МАРТИНЕНКА. За його словами, одразу після того, як з’явилася інформація про те, що зібрані 37 підписів депутатів за відставку М.МАРТИНЕНКА, була створена робоча група для аналізу цього документа. Р.ЗВАРИЧ зауважив, що після його ретельного вивчення та проведення зустрічей з першим заступником голови ВР Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ та керівником апарату було встановлено, що цей документ підроблений. Р.ЗВАРИЧ зауважив, що підтвердженням того є той факт, що в документі, який містить 37 підписів за відставку М.МАРТИНЕНКА, також вказується, що 23 жовтня було проведене засідання фракції НУ-НС, на якому розглядалося це питання. Однак насправді, за його словами, такого засідання не було.