Машина регіонала збила жінку

У ніч на 29 жовтня автомобіль, що належить депутату Харківської міськради від Партії регіонів Максиму МУСЕЄВУ, збив жінку.

Як передає ІА "МІСТ-Харків",про це сьогодні після колегії в Харківській обласній державній адміністрації повідомив начальник Головного управління МВС у Харківській області Анатолій СЛІПЧЕНКО.

За його словами, за фактом ДТП зараз ведеться слідство: "За інформацією, яку я маю, ведеться слідство за фактом ДТП".

Інформацію про ДТП за участю автомобіля, який належить сім`ї МУСЕЄВИХ, підтвердив і начальник ГУ СБУ у Харківській області Андрій МУХАТАЄВ. За його словами, жінка з тяжкими травмами зараз перебуває у лікарні.

На запитання, чи правда, що М.МУСЕЄВ скоїв наїзд на людину, А.МУХАТАЄВ відповів: "Мені відомо, що автомобіль, який належить людині, про яку ви говорите, за звітами ДАІ пройшов як такий, що скоїв дорожньо-транспортну пригоду".

На прохання уточнити, автомобіль належить Максиму чи Сергію МУСЕЄВУ (директору КП "Харківський метрополітен" - ІА "МІСТ-Харків"), А.МУХАТАЄВ відповів: "Я не хочу вас вводити в оману, комусь із них, це точно".

За інформацією агентства, в ніч на 29 жовтня М.МУСЕЄВ брав участь у роботі комісії міськради з питань власності, яка оглядала тунелі "Харківського метрополітену".