МОЗ велів ділити кількість хворих на 2?

На Тернопільщині кількість хворих на грип та ГРВІ почали рахувати по-новому.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішньої прес-конференції заступник головного санітарного лікаря області Нінель ЦЯПА повідомила, що тепер рахують кількість хворих, починаючи з 29 жовтня 2009 року, відколи було оголошено епідемію та запроваджено карантин у різних областях України. За її словами, зумовлено це вказівкою Міністерства охорони здоров’я для того, щоб у МОЗ вели однакову статистику по всіх областях держави.

Відтак за новим принципом обрахунку кількість захворілих на грип та ГРВІ в області становить 22,11 тис. осіб. Учора він становив 48,724 тисяч, однак, зауважила Н. ЦЯПА, цю цифру вираховували “з початку сезонної захворюваності”.

За її даними, інтенсивний показник захворюваності в області складає 234,4 осіб на 10 тисяч населення (учора, за підрахунками за попередньою методикою, він складав 447 на 10 тисяч населення – УНІАН).

Н.ЦЯПА зауважила, що в останні дні спостерігається позитивна динаміка щодо зменшенні кількості звернень за добу. “Якщо минулого тижня щодня було понад 4 тисячі захворювань на добу, то зараз ці цифри ідуть на спад”, – зауважила вона.

За даними заступника начальника управління охорони здоров’я обладміністрації Віктора ОВЧАРУКА, за минулу добу в області було зареєстровано 3,6 тисяч звернень, зокрема, 2371 дорослого, 1224 дитини, 18 вагітних. Госпіталізовано було 1381 особу.

В.ОВЧАРУК також повідомив, що минулої доби в області померла вагітна жінка, відтак кількість летальних випадків в області сягнула 17-ти.

У Тернополі ж, як повідомили в прес-службі міської ради, інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип продовжує зменшуватися. Станом на ранок 5 листопада він склав 298,72 на 10 тис. населення (станом на 4 листопада було 318,09 випадків на 10 тис. населення).

За вчорашній день із симптомами ГРВІ у лікувальні заклади Тернополя госпіталізовано 53 людини, з них – 13 дітей. У важкому стані перебуває 11 осіб, з них - 1 дитина. Загалом станом на ранок 5 листопада у лікувальних закладах міста знаходиться 545 громадян.