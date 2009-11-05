Тимошенко змінить умови ліцензування аптек

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне кардинальним чином змінити умови ліцензування аптек.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді в Чернівецькій обласній державній адміністрації з питань боротьби з епідемією грипу.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що дотримується думки, що аптекою може бути лише та установа, яка самостійно виробляє лікарські засоби.

«Нам потрібно по-іншому підійти до оцінки того, що є аптекою. І мені видається, що абсолютно правильно вчора була дана порада уряду, що аптекою може вважатися тільки та установа, де частина ліків виготовляється – виготовляются крапельки, порошки, ті ж самі антигрипини, які мають дуже простий склад. Якщо в аптеці не виготовляють ліків, це кіоск з торгівлі, це не аптека. Нам потрібно це чітко розмежувати, і саме тому така стратегія буде в Україні втілена в життя. Думаю, що ми переглянемо і зміст ліцензій, які видаються аптекам, і повністю всю дозвільну систему», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також прем`єр наголосила, що всі аптеки зобов`язані будуть мати фіксований запас – певний набір ліків, причому як державні, мережі яких планується створити найближчим часом, так і приватні аптеки.