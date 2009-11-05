Мельниченко зібрався в Президенти

Колишній майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО виявив бажання балотуватися в Президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам, відповідаючи на запитання, з якою метою він сьогодні приходив до Центральної виборчої комісії України.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав, що він сьогодні взяв у ЦВК необхідні бланки для того, щоб заповнити їх на подачу заяви про реєстрацію його кандидатом у Президенти України.