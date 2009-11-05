Лукашенко: вона одна серед мужиків воює

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за послідовність в українсько-білоруських відносинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що Україна і Білорусь проводять достатньо інтенсивний діалог на рівні голів держав і урядів. «Зустрічі президентів і прем`єр-міністрів відбуваються регулярно і закінчуються результативно», - сказала вона.

Прем`єр-міністр України зазначила, що в 2008 році взаємний обсяг товарообороту досяг 5 млрд. дол. «Зараз товарооборот трохи менший, але це ні про що не говорить – всі зв`язки встановлені», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО розраховує, що після завершення кризи економічне співробітництво України і Білорусі активізується.

У свою чергу, Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО повідомив, що завжди із задоволенням відвідує Україну, яка є дуже близькою за менталітетом до Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО подякував українській стороні за організацію візиту, а також висловив слова підтримки на адресу українського прем`єр-міністра. «У вас дуже важкі часи, на бідну жінку навалилося стільки проблем – вона одна серед мужиків воює. Я не можу вас привітати з тим, що відбувається, я просто бажаю, щоб ви неушкоджені і здорові вийшли з цього побоїща», - сказав він.