ЦВК відмовила ще трьом кандидатам, які прийшли без 2,5 мільйонів
18:14, 06 листопада 2009Політика
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Одному з них - повторно
Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатами у президенти трьом громадянам.
Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті сьогодні на засіданні ЦВК.
ЦВК повторно відмовила у реєстрації Анатолію СУББОТІНУ. Крім того, ЦВК відмовила у реєстрації Віталію ВЕЛІДЧЕНКУ та Наталі ПИЛИПЕНКО.
ЦВК мотивувала свої рішення відсутністю у претендентів грошової застави та помилками в оформленні поданих до ЦВК документів.
Крім того, на засіданні ЦВК зареєструвала трьох довірених осіб у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі кандидата у президенти Михайла БРОДСЬКОГО та двох довірених осіб у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі кандидата у президенти Сергія ТІГІПКА.
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