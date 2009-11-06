ЦВК відмовила ще трьом кандидатам, які прийшли без 2,5 мільйонів

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатами у президенти трьом громадянам.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті сьогодні на засіданні ЦВК.

ЦВК повторно відмовила у реєстрації Анатолію СУББОТІНУ. Крім того, ЦВК відмовила у реєстрації Віталію ВЕЛІДЧЕНКУ та Наталі ПИЛИПЕНКО.

ЦВК мотивувала свої рішення відсутністю у претендентів грошової застави та помилками в оформленні поданих до ЦВК документів.

Крім того, на засіданні ЦВК зареєструвала трьох довірених осіб у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі кандидата у президенти Михайла БРОДСЬКОГО та двох довірених осіб у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі кандидата у президенти Сергія ТІГІПКА.