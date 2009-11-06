Богатирьова: для введення надзвичайного стану є підстави

Для введення в Україні надзвичайного стану у зв’язку з епідемією грипу є конституційні підстави.

Про це заявила секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА в ефірі “5-го каналу”, повідомляє “Українська правда”.

"На мій погляд, така кількість померлих сама за себе говорить. Щоб інших врятувати, можливо, потрібен надзвичайний стан. І конституційні підстави є", - сказала вона. (УНІАН: за даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні на сьогодні зареєстровано 762 тис. 835 хворих на грип та ГРВІ, з них 32 – на грип А/Н1N1 (у 14 випадках хворі померли). Від ускладнень внаслідок грипу померло 109 осіб).

"І, можливо, якщо державна еліта України не може об`єднатися навколо цього, можливо, це був би такий оперативно-управлінській захід", - зазначила секретар РНБО.

Разом із тим вона висловила думку, що публічно говорити про грип мають лише фахівці.

"Але, на жаль, у нас все виходить у політику, і тому, я думаю, щоб врятувати українців, треба на екрани випускати професіоналів, лікарів, доручити управляти цією ситуацією лікарям, професійно підготовленим людям", - заявила Р.БОГАТИРЬОВА.

"Без сумніву, треба розслідувати всі обставини, чому саме Україна попала в око цього грипозного тайфуну, і притягнути до відповідальності. Але це буде потім. Зараз треба професійно надавати допомогу людям, не сіяти паніку", - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПОПОВ не виключив введення надзвичайного стану в країні, якщо уряду не вдасться взяти під контроль ситуацію з епідемією грипу, і перенесення президентських виборів на 30 травня.