Постачальників газу чекає його надлишок на світовому ринку

Найбільші постачальники газу можуть зіткнутися з його надлишком на світовому ринку до 2015 р. Така інформація міститься в проекті річної доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) World Energy Outlook, який буде офіційно представлений 10 листопада.

МЕА чекає, що надлишок газопроводів і терміналів скрапленого газу досягне 250 млрд куб. м до 2015 р., що в чотири рази більше місткості газопроводів за даними на 2007 р. Таким чином, надлишок газу на ринку стане ударом для Росії, Ірану і Катару, які контролюють значні обсяги світових запасів газу.

Для найбільшого постачальника газу - Газпрому - перевищення пропозиції над попитом стане серйозним ударом по амбіціях, оскільки він ризикує втратити свій вплив над країнами - споживачами і транзитерами газу. За несприятливих обставин Газпром буде вимушений облишити плани з розвитку виробництва СПГ до 2030 р.

Росія, звичайно, залишиться впливовим експортером газу в країни Євросоюзу. Але Європа, швидше за все, зверне увагу на "дешевших" постачальників з Північної Африки і, можливо, Близького Сходу.

Згідно з проектом доповіді, рівень газового перенасичення залежить від того, наскільки успішно міжнародне співтовариство проводитиметься політику збільшення енергоефективності виробництва, а також реалізовувати плани щодо використання поновлюваних джерел енергії.

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