На Кіровоградщині пільговий кредит на житло отримає лише одна сім’я

В цьому році в Кіровоградській області пільговий довготерміновий кредит на придбання житла отримає лише одна молода сім’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської ОДА за результатами засідання Наглядової ради регіонального відділення Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Відповідно до програми забезпечення житлом молодих сімей області на 2002-2012 роки в цьому році на дані цілі передбачено кошти у сумі 260 тис. грн., у т.ч. за рахунок загального фонду – 200 тис. грн., спеціального фонду – 60 тис. грн.

За результатами засідання прийнято позитивне рішення про надання кредиту лише одній молодій сім’ї. Пізніше буде вирішено, хто саме з претендентів отримає його.

Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 5 липня 2004 року право на отримання кредиту мають молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які працюють в бюджетних установах, перебувають на державній службі та потребують поліпшення житлових умов. Кредитування будівництва здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.