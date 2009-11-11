Ющенко - Тимошенко: не треба мене шантажувати

12:16, 11 листопада 2009
Політика
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Президент накладе вето на рішення ВР

Президент Віктор Ющенко збирається ветувати рішення парламента про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією.

Про це він сказав під час гарячої лінії у "Комсомольській правді в Україні", коментуючи заклик прем’єра Юлії Тимошенко не блокувати виділення грошей.

"Не треба мене шантажувати. У мене є право президента і я його застосую", - сказав Ющенко.

Як відомо, раніше Тимошенко звинуватилаЮщенка у блокуванні виділення грошей на боротьбу з епідемією.

Українська правда

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