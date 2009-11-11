Ющенко - Тимошенко: не треба мене шантажувати
12:16, 11 листопада 2009Політика
6750 0
Президент накладе вето на рішення ВР
Президент Віктор Ющенко збирається ветувати рішення парламента про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією.
Про це він сказав під час гарячої лінії у "Комсомольській правді в Україні", коментуючи заклик прем’єра Юлії Тимошенко не блокувати виділення грошей.
"Не треба мене шантажувати. У мене є право президента і я його застосую", - сказав Ющенко.
Як відомо, раніше Тимошенко звинуватилаЮщенка у блокуванні виділення грошей на боротьбу з епідемією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter