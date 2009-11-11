Тимошенко пред'явила Ющенку ультиматум

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА в блокуванні діяльності уряду по боротьбі з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«На жаль, робота припинилася з однієї банальної причини – майже вісім днів Президент не підписує закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, блокування набуття чинності закону є причиною для припинення роботи із закупівлі необхідних лікарських засобів і медичного обладнання.

«Поки уряд не отримає необхідної кількості фінансових ресурсів, ми не можемо укласти жодного контракту, ми не можемо сьогодні боротися з епідемією. Ми вважаємо, що діяльність Президента, коли він свідомо не підписує закон про виділення коштів на боротьбу з епідемією, за який проголосували майже всі депутати в парламенті – понад 400 народних депутатів, – це є прямою діяльністю проти України», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що вимагає від Президента до кінця сьогоднішнього дня підписати закон. «Якщо він не підпише цей закон, то це означатиме, що він хоче знову повернутися до тих часів, коли епідемія розповсюджувалася дуже швидкими темпами, й на цьому фоні припинити президентські вибори», - припустила прем`єр.

«Я вважаю, що така діяльність для Президента є несумісною з його перебуванням на посаді», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.