Тимошенко зізналася Європі, що платить за газ «дорогою ціною»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про виконання Україною міжнародних зобов`язань з постачання і транспортування природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на зустрічі з послами країн «Великої вісімки», країн Євросоюзу і представниками Єврокомісії в Україні.

«Надзвичайними зусиллями ми все ж таки розраховуємося за природний газ, у тому числі й за жовтень, причому розраховуємося у встановлені терміни в повному обсязі. Але вдається нам це робити надзвичайно дорогою ціною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр додала, що таку можливість своєчасної і повної оплати за газ Україна має, у тому числі, й завдяки програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що Україна перебуває у постійному контакті і взаєморозумінні з російським «Газпромом». «Ми робимо ті коректування, яких вимагають час і фінансово-економічна криза. Ми відкорегували обсяги постачання газу в Україну, і сьогодні у нас є тверда позиція Росії, що не будуть застосовані штрафні санкції. Крім того, на 2010 рік ми також досягли домовленостей у тих обсягах газу, які потрібні Україні», - додала прем`єр-міністр.

Вона вважає, що Україна і Росія змогли виробити правильні аспекти із забезпечення України газом і його транспортування до Європи.

«Ми можемо гарантувати, що якщо й надалі розвиватиметься так ситуація, то Україна ні за яких обставин не порушить своїх зобов`язань ані перед Євросоюзом з транспортування, як це передбачено контрактом, ані перед Росією з оплати за природний газ, який споживає Україна», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.