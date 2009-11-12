Тігіпка непокоїть видача Бухарестом румунських паспортів українцям

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО заявляє, що саміт Центрально-європейської ініціативи в Бухаресті необхідно використати для рішучої розмови з румунською владою - час різко виступити проти роздавання українцям румунських паспортів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так кандидат у Президенти висловився у зв`язку з початком наради голів урядів і міністрів закордонних справ групи держав Центральної та Східної Європи.

«Як мені відомо, представники України збираються говорити про європейську та євроатлантичну інтеграцію. Замість цього варто було б поставити перед Бухарестом питання про неприпустимість практики видавання румунських паспортів громадянам України», - заявив С.ТІГІПКО.

Він нагадав, що днями Президент Румунії підписав ухвалений 28 жовтня закон, який спрощує надання румунського громадянства. Відповідно до норм закону, правом його отримання наділені особи, які були румунськими громадянами, в тому числі, котрі проживали на території Румунії в межах до 1940 року, а також їхні нащадки до третього коліна, які втратили громадянство через незалежні від них чинники. Це означає, зазначив С.ТІГІПКО, що румунами за паспортом тепер можуть стати сотні тисяч мешканців Чернівецької області, а також Ізмаїльського та Ренійського районів Одещини.

«Такі рішення румунської влади не можна розглядати інакше, як відверту претензію на розмивання українського суверенітету над прикордонними територіями, які політики в Бухаресті одностайно називають «несправедливо відібраними Сталіним». І ті, хто соромиться ставити ці запитання румунам у вічі, не повинні взагалі займатися зовнішньою політикою України», - сказав кандидат у Президенти.