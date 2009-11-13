Тігіпко заявляє, що його партія з'явиться найближчим часом

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО заявляє, що найближчим часом його політична сила буде створена на базі Трудової партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у Донецьку на прес-конференції.

Зокрема, С.ТІГІПКО сказав, що зараз відбувається активний процес будівництва його політичної сили.

«Працюють консультанти, які допомагають нам це зробити. Створена команда як робоча група, і я до цього ставлюся саме як до проекту, серйозно ставлюся, практично, як бізнесмени ставляться до будівництва своїх проектів», - сказав кандидат.

При цьому він додав, що ще 7 листопада планувалося проведення з`їзду його партії, але на заваді став введений в країні карантин. «Я думаю, що закінчиться цей наш карантин, проведемо з`їзд - треба виходити зі зміною програми, статуту і назви», - пояснив С.ТІГІПКО. «Я думаю, що впродовж двох найближчих тижнів ми це зробимо», - сказав він.

С.ТІГІПКО уточнив, що «це буде не засновницький з`їзд, це буде черговий з`їзд партії, яку ми разом з членами цієї партії спробуємо трансформувати з огляду на те, що вибори вже через 4 місяці».

На питання журналіста, на базі якої політичної сили буде створена його партія, С.ТІГІПКО відповів: «Швидше за все, це буде Трудова партія України, ніякого особливого секрету немає. Зараз ми опрацьовуємо назву, обкатуємо це на фокус-групах, є кілька ідей, спробуємо це прокатати. Відбувається достатньо серйозна робота щодо проекту».

Як повідомлялося, зараз лідером ТПУ є Дмитро СИРОТА, який очолив партію через деякий час після того, як трагічно загинув його батько і голова "трудовиків" Михайло Сирота.

С.ТІГІПКО в 2000-2005 роках очолював партію «Трудова Україна».