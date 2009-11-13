Янукович розповів, чим «пахло» в справі про розбещення дітей

Партія регіонів не дозволить зам`яти справу про розбещення дітей, заявляє лідер цієї партії, кандидат на посаду Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у четвер в ефірі кримського телебачення.

«Ми дуже скоро будемо вимагати, щоб результат цей (наслідки) не був зам`ятий або його замовчували чи «протягли» його до кінця виборчої кампанії. Варіант, що вдасться зам`яти, забути, крутиться в головах у тих людей, хто в центрі цього скандалу», - сказав лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що кримінальна справа перебуває під контролем Генеральної прокуратури.

Він визнав, що через епідемію простудних захворювань скандал з розбещенням дітей «відійшов на задній план». «Але воно (питання) не буде забуте», - зазначив лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що в справі «політикою і не пахло». «Пахло ставленням до життя, тією безкарністю людей, які звикли свої особисті інтереси, свою тваринну хіть задовольняти за рахунок інших, тобто паразитувати на тілі суспільства, а потім показувати себе з іншого, гарного боку», - сказав він.