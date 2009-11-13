Тігіпко бачить, як Газпром може захопити українську трубу

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО виступає за прозору приватизацію газотранспортної системи України і спільне з Росією та Європою управління ГТС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував російський проект нової газової угоди між Україною і Росією, який з’явився у пресі. Цей документ гарантує недоторканність власності РФ на території України, у тому числі – об`єктів ГТС. При цьому проект угоди на термін до 2031 року передбачає добровільну відмову України від імунітету щодо своєї власності. Усі міждержавні договори щодо газу з моменту набуття згаданим документом чинності припиняють свою дію. Росія прагне зафіксувати вигідні для неї умови контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» на міждержавному рівні, які дозволять їй у майбутньому заявити свої права на українську газотранспортну систему».

За словами С.ТІГІПКА, по суті, цей проект допускає можливість передачі української газотранспортної системи Росії, адже статус міжнародних угод – вищий від національного законодавства.

«Величезні штрафні санкції за недобір газу можуть стати вагомою підставою для «Газпрому» претендувати на українську трубу, – зазначив С.ТІГІПКО. – Я підтримаю прозору приватизацію газотранспортної системи і спільне з Росією та Європою управління нею, але в жодному разі не захоплення труби».

Крім того, за його словами, ліквідація наявних міжурядових угод позбавить Україну останніх аргументів на користь перегляду невигідних країні газових контрактів. «Російський проект договору не може бути навіть вихідною точкою майбутніх переговорів», – заявив С.ТІГІПКО.