Хто замінить Литвина в парламенті?

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пропонуватиме, аби на час його відпустки пленарні засідання проводили його заступники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою у Броварах Київської області.

В.ЛИТВИН підтвердив, що з наступного тижня він має намір піти у відпустку, аби займатися виборчою кампанією. Водночас, за словами В.ЛИТВИНА, його перебування у відпустці не означатиме, що закони, які ухвалюватиме парламент, не будуть підписуватись.

Голова ВР зауважив, що не головуватиме на засіданнях, аби уникнути звинувачень у використанні парламентської трибуни для проведення політичної агітації.

«Я не хочу давати підстави для різного роду звинувачень», - сказав він. За словами В.ЛИТВИНА, робота ВР організована, і він проситиме на Погоджувальній раді, аби на засіданнях головували перший заступник голови ВР, а у разі його відсутності - заступник голови ВР. «Але мова йде тільки про головування на пленарних засіданнях ВР», - сказав він.