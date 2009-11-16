Пацієнтів, які перехворіли на грип, опитають анонімно
На Прикарпатті розробили рекомендації
На Прикарпатті розроблені рекомендації для реабілітації осіб, які перехворіли на пневмонію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ. «Ми розпочинаємо проведення передач у ЗМІ для населення з рекомендаціями, як себе поводити після хвороби на грип та пневмонію, - наголосила вона. – Передусім для тих, хто перебуває в стані реабілітації після хвороби. Це практичні рекомендації для тих, хто перехворів».
Заступник начальника обласного управління охорони здоров’я також повідомила, що буде здійснено «моніторинг всіх медичних закладів щодо їхньої роботи в період епідемії». За її словами, також передбачається «анонімне анкетування пацієнтів, які перехворіли і були у стаціонарах». «Кілька простих запитань для пацієнтів, щоб визначити чи, приміром, вони використовували додаткові свої кошти на лікування тощо», - додала вона.
З.ЦІХОНЬ сказала, що в області продовжується «пошиття марлевих пов’язок і їх розподіл». Вона також відмовилася коментувати заяви чернівецьких лікарів-науковців щодо причин смерті від грипу. «Це їхня думка, - сказала вона. – Є думки й інші. Я не знаю про що вони говорили».