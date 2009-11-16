Ратушняк має шість автомобілів – декларація

Центральна виборча комісія оприлюднила декларацію про доходи кандидата у президенти, мера м. Ужгород Сергія РАТУШНЯКА.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, С.РАТУШНЯК у 2008 році мав дохід у розмірі 95 тис. 418,79 грн. З цієї суми 88 тис. 28,46 грн. – заробітна плата та 245,39 грн. – дивіденди, проценти та роялті, 7144,94 грн. – матеріальна допомога. Разом з тим у власності С.РАТУШНЯКА є шість автомобілів: Citroёn, Volkswagen, дві Toyota RAV4, Mazda, Mercedes, мотоцикл Rewaco, а також водний транспортний засіб Mercury. Крім того С.РАТУШНЯК має земельну ділянку (27 тис. 719 кв. м), житловий будинок (114 кв. м), садовий будинок (178,7 кв. м) та банківські рахунки на 23 тис. 158 грн.

Родина кандидата у президенти у минулому році отримала дохід у розмірі 1 млн. 496 тис. 568 грн., з яких 10 тис. 44 грн. – заробітна плата, 1 млн. 140 тис. 850 грн. – дохід від продажу майна, 345 тис. 674 грн. – дохід від підприємницької діяльності. У власності родини автомобіль Mercedes, земельна ділянка (25 тис. 395 кв. м), житловий будинок (99,9 кв. м), квартира (53 кв. м), лазня (143,7).

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 13 листопада завершила офіційну реєстрацію кандидатів на пост Президента України, зареєструвавши 18 осіб: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Віктора ЯНУКОВИЧА, Віктора ЮЩЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Юрія КОСТЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ПАБАТА, Михайла БРОДСЬКОГО, Василя ПРОТИВСІХ. Олександра МОРОЗА, Людмилу СУПРУН та С.РАТУШНЯКА.