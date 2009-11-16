Ющенко підписав закон про гроші на нові соцстандарти

Віктор Ющенко підписав закон Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо підвищення соцстандартів).

Відповідний документ розміщений на офіційному сайті голови держави. Згідно з текстом, закон був підписаний Президентом ще 6 листопада.

Документ приписує «установити з 1 листопада 2009 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 701 гривня та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – 632 гривні; дітей віком від 6 до 18 років – 776 гривень; працездатних осіб – 744 гривні; осіб, які втратили працездатність, – 573 гривні».

Водночас Президент підписав ще один закон про внесення змін до держбюджету-2009, яким виділяється 500.000 тис. гривень на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі.