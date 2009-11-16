Литвин заступився за Лавриновича

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить підстав для відставки Олександра ЛАВРИНОВИЧА з посади першого заступника голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції.

Він зазначив, що «мотиви щодо звільнення його з посади є явно надумані, явно не регламентні і явно політичні».

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відкликання з посади першого заступника голови ВР О.ЛАВРИНОВИЧА. Авторами документа є народні депутати від БЮТ Сергій ПОДГОРНИЙ, Олександр АБДУЛЛІН, Гарегін АРУТЮНОВ та Олег БАБАЄВ. За словами авторів ініціативи, приводом для цього став той факт, що на засіданні парламенту 6 листопада О.ЛАВРИНОВИЧ “нахабно, демонстративно і цинічно порушив регламент засідання Верховної Ради України, переступив через елементарні норми етики й моралі".

Зокрема, фракція БЮТ заявила, що при голосуванні за законопроект Президента Віктора ЮЩЕНКА про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (щодо забезпечення виплати пенсій та соціальних допомог у підвищеному розмірі) "ЛАВРИНОВИЧ всупереч нормам регламенту та ігноруючи вимоги народних депутатів, поставив на голосування прийняття документа в цілому. При цьому пропустивши друге читання...”.