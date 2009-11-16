Тимошенко обіцяє до кінця тижня 3,5 тис. автомобілів швидкої допомоги

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у вівторок, 17 листопада, до України надійде чергова партія препарату «Таміфлю», а до кінця тижня - 3,5 тис. високоякісно обладнаних автомобілів швидкої допомоги і близько тисячі реанімобілів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила під час наради у Хмельницькій обласній раді, присвяченій питанням щодо невідкладних заходів з виявлення та лікування хворих на грип і ГРВІ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уряд не припиняє закуповувати медикаменти та якісне медичне обладнання з метою протистояння всім викликам епідемії. Вона відзначила, що препарату «Таміфлю», чергова партія якого у кількості від 200 до 300 тис. упаковок надійде до України завтра, вистачить для лікування хворих до кінця епідемії грипу.

Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що кожен лікувальний заклад повинен мати незнижуваний запас лікарських засобів. Прем’єр нагадала, що уряд затвердив відповідний перелік таких лікарських засобів і постійно контролюватиме це питання.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, не припиняється робота уряду щодо переоснащення медичних закладів якісним обладнанням, зокрема, рентген-апаратами, бронхоскопами та апаратами для штучної вентиляції легенів.

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 листопада до міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі Швейцарії прибув літак Ан-12 з вантажем противірусного препарату «Таміфлю» в кількості 300 тис. упаковок.

2 листопада уряд заявив, що має намір в найближчі три тижні придбати ще 700 тис. упаковок препарату проти грипу «Таміфлю».

4 листопада в аеропорт Львова прибув літак з другою партією препарату «Таміфлю», купленого в Швейцарії за ціною 67 грн. за упаковку. Було доставлено 200 тис. упаковок препарату.