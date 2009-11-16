Тимошенко знову заявляє, що не продасть українську ГТС

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вкотре заявляє, що не допустить приватизації української газотранспортної системи.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ з посиланням на Ю.ТИМОШЕНКО.

"Де б я не була - при владі чи в опозиції - я ніколи у житті не допущу приватизації нашої газотранспортної системи, створення будь-яких міжнародних консорціумів, будь-яких зазіхань інших держав на нашу газотранспортну систему, тому що це - наш національний скарб, який завжди мусить залишатися державною власністю України", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду вважає, що заяви про можливість виведення ГТС з державної власності є безпідставними. "Всі політичні інсинуації на тему, що Україна може втратити державну власність на свою газотранспортну систему - лише інсинуації, які можуть пояснюватися тільки виборчою компанією Президента України", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада, кандидат на пост Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО «завершує російський план контролю над українською газотранспортною системою».

За його словами, він “сьогодні вранці прочитав заяву міністра енергетики Росії, який сказав, що, виявляється, уряд України ще з квітня веде переговори з урядом Російської Федерації щодо участі у так званій модернізації ГТС”. "Треба речі своїми іменами називати: щодо участі у володінні українською газотранспортною системою. Ось що це за перемовини", - додав А.ЯЦЕНЮК.