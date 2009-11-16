Тимошенко порівняла Ющенка з терористом, який кладе бомби в іграшки

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не допустить соціальної дестабілізації в країні та введення надзвичайного стану.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, з відповідною заявою Ю.ТИМОШЕНКО виступила з приводу підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про внесення змін до Держбюджету-2009 для забезпечення підвищення соціальних стандартів.

"Два кандидати в Президенти – Віктор ЯНУКОВИЧ і Віктор ЮЩЕНКО – для того, щоб підвищити свої рейтинги, "вбити" уряд і країну, спільно проголосували за закон про підвищення соціальних стандартів, який абсолютно неможливо забезпечити фінансово. І Президент сьогодні цей закон підписав", - йдеться у заяві Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду оцінює такі дії не просто популізмом чи передвиборчою технологію. "Це – колосальна проблема для держави, яку потрібно терміново вирішувати. Це нагадує ситуацію, коли терористи хочуть знищити мирне населення і вкладають бомбу в іграшки і підкидають їх дітям. Так само зробили ЮЩЕНКО з ЯНУКОВИЧЕМ із законом про підвищення соціальних стандартів. Вони в соціальні стандарти вклали велику бомбу, як для фінансової системи України, так і для людей. Таким чином вони хочуть знищити країну, створити надзвичайний стан і на цьому вигравати свої вибори. Я цього ніколи не допущу", - заявляє прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" щодо забезпечення виплати пенсій та соціальних стандартів у підвищеному розмірі.

Закон спрямований на забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат та виплати допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям у встановлених законодавством розмірах. Законом України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" з 1 листопада 2009 року підвищено прожитковий мінімум на одну особу до 701 гривні, а для непрацездатних осіб – до 573 гривень. У зв`язку з чим виникла додаткова потреба у коштах Пенсійного фонду на виплату пенсій у поточному році в обсязі 717 млн. гривень та виплату соціальних допомог у сумі 100 млн. гривень.

Законом передбачається визначити джерелом покриття додаткової потреби у ресурсах Пенсійного фонду кошти державного бюджету та збільшити видатки державного бюджету за програмою "Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій" на суму 717 млн. гривень; збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям на 100 млн. гривень.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 11 листопада під час зустрічі з послами країн "Великої вісімки", країн Європейського Союзу і представниками Єврокомісії в Україні заявила, що уряд оскаржить у Конституційному Суді закон про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік щодо підвищення соціальних стандартів у разі його підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

"Якщо буде підписаний закон про зміни і доповнення для підвищення соціальних стандартів, ми і цей закон оскаржимо в Конституційному Суді", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.