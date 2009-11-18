Тимошенко не збирається завтра обговорювати з Путіним газові питання

Під час роботи Міжурядової українсько-російської комісії з економічного співробітництва, засідання якої пройде 19 листопада в Ялті, питання щодо газових відносин між Україною і Росією не обговорюватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Газові питання обговорюватися не будуть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що у рамках засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії, яку планується провести в Ялті 19 листопада під головуванням прем`єр-міністрів України і Росії, обговорюватиметься питання поставок газу до України в 2010 році.

«19 числа пройде спеціальне засідання українсько-російської економічної комісії, де будуть присутні два прем`єри – Росії та України – і урядові делегації. Саме ми знову порушуватимемо питання, як нам оптимізувати ціни для України на природний газ і як нам оптимізувати всі наші відносини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.