У БЮТ вважають, що за недоплачені пенсії мають відповідати ПР і Ющенко

Народний депутат України від БЮТ, голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що за невиконання закону про підвищення соцстандартів відповідальність несуть парламентарії, які голосували за нього, та Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який підписав його.

Про це йдеться в коментарі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, переданому УНІАН.

Депутат нагадала, що Партія регіонів погрожує уряду відставкою за невиконання цього закону. Водночас, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, Партія регіонів заплуталася в своїх планах, і сама не знає, чи боротиметься за відставку уряду. «Вранці Віктор ЯНУКОВИЧ говорить, що Партія регіонів вимагатиме відставки уряду. Через декілька годин я читаю заяву Нестора ШУФРИЧА, що регіонали мають намір блокувати трибуну. З цього я роблю логічний висновок, що або в ПР є якась неузгодженість у діях, або у фракції існує розкол», – сказала депутат.

Тему відставки уряду, за яку «вхопилися» регіонали, Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає спекуляцією за відсутності конструктивних ідей із вирішення реальних проблем. Ніяких об`єктивних претензій, які можна було б пред`явити уряду Юлії ТИМОШЕНКО, просто немає, заявляє представник БЮТ.

«Прем`єр говорить про те, що закон про підвищення соцстандартів технологічно неможливо виконати, оскільки Партія регіонів «провела» закон через парламент, не надавши інструментів його виконання», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, на підвищення соцстандартів необхідно не 800 млн., а понад 8 млрд. грн., згідно з розрахунками Міністерства фінансів. «Як 800 мільйонів перетворити на 8 мільярдів - ніхто сказати не може», – підкреслила вона.

Вона також вважає, що за невиконання закону про соцстандарти відповідальність несуть парламентарії, які голосували за нього, і Президент. «Перевішувати на уряд усю відповідальність, як мінімум, нелогічно. Коли це питання буде законодавчо врегульовано – все виконуватиметься», – резюмувала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" стосовно забезпечення виплати пенсій і соціальних стандартів в підвищеному розмірі. Цим законом із 1 листопада 2009 року підвищено прожитковий мінімум на одну людину до 701 грн., а для непрацездатних осіб – до 573 грн. У зв`язку з чим виникла додаткова потреба в коштах Пенсійного фонду на виплату пенсій в цьому році в обсягу 717 млн. гривень і виплату соціальної допомоги в сумі 100 млн. грн. Законом передбачається визначити джерелом покриття додаткової потреби в ресурсах Пенсійного фонду кошти державного бюджету і збільшити витрати державного бюджету за програмою "Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій" на суму 717 млн. грн.; збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям на 100 млн. грн.

У свою чергу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО виступала проти ухвалення закону про внесення змін до Держбюджету-2009 для забезпечення підвищення соціальних стандартів.

16 листопада, після підписання закону Президентом, вона заявила: "Два кандидати в Президенти – Віктор ЯНУКОВИЧ і Віктор ЮЩЕНКО – для того щоб підвищити свої рейтинги, "вбити" уряд і країну, спільно проголосували за закон про підвищення соціальних стандартів, який абсолютно неможливо забезпечити фінансово. І Президент сьогодні цей закон підписав". Глава уряду вважає такі дії не просто популізмом або передвиборчою технологією. "Це – колосальна проблема для держави, яку необхідно терміново вирішувати. Вони в соціальні стандарти вклали велику бомбу як для фінансової системи України, так і для людей. Таким чином вони хочуть знищити країну, ввести надзвичайний стан і на цьому вигравати свої вибори. Я цього ніколи не допущу", - заявила прем`єр.