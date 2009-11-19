Тимошенко поїхала на зустріч з Путіним

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенною робочою поїздкою до Ялти.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО 19 листопада проведе зустріч з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ, після чого відбудеться п`яте засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії під головуванням прем`єр-міністрів двох країн.

Після закінчення засідання планується підписання протоколу.

20 листопада в Ялті відбудеться засідання глав урядів СНД.

Перед початком засідання заплановано ряд двосторонніх зустрічей прем`єр-міністрів країн-учасниць CНГ.

Крім того, запланована зустріч прем`єр-міністра України з главою уряду Казахстану Карімом МАСІМОВИМ.

Всі заходи 19 і 20 листопада проходитимуть у Лівадійському палаці.

Після засідання глав урядів країн СНД відбудеться офіційний прийом від імені прем`єр-міністра України на честь глав делегацій, який пройде в Ялтинському театрі ім. Чехова.

До складу української делегації входять віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО, голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА, а також ряд міністрів уряду України.

20 листопада увечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.