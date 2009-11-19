Ющенко представить програму, з якою він йде на вибори Президента

23 листопада Віктор Ющенко представить програму кандидата в Президенти «Вільна, сильна, справедлива Україна», з якою він йде на вибори Президента.

Захід відбудеться в Українському домі о 18.00. Про це повідомляє сайт кандидата в Президенти Ющенка: "Мета Віктора Ющенка – назавжди утвердити ідею вільної, сильної і справедливої України. Цій меті була підпорядкована вся його праця за останні десятиліття – від часу роботи на чолі Національного банку до виконання обов’язків Президента України.

Віктор Ющенко вдруге постає перед українським народом як кандидат на посаду Президента, бо боротьба за незалежність Української держави продовжується.

Його програма спрямована на те, щоб об’єднувати, а не розділяти; будувати, а не руйнувати.

Віктор Ющенко - за вільну, сильну, справедливу Україну!".

Телефони для акредитації: 206 60 77

Акредитація завершується у неділю, 22 листопада, о 17.00