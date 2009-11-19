Нардепи ЄЦ - категорично проти відставки уряду Тимошенко

Депутатська група «Єдиний Центр» категорично проти відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Михайло ПОЛЯНЧИЧ, який входить в групу «Єдиний Центр» (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Він зазначив, що це «є політичне питання і воно вже давно мусолиться».

За словами М.ПОЛЯНЧИЧА, сьогодні це питання має передвиборчу основу. Він додав, що на сьогодні необхідно вирішувати питання бюджету на наступний рік, і питання відставки уряду «не на часі».

Як повідомлялося, до групи «Єдиний Центр» входить 6 членів фракції “НУ-НС».

Відставку уряду ініціює Партія регіонів у зв’язку із невиконанням закону про підвищення соціальних стандартів.