Литвин: держава зобов’язана створити правила гри для бізнесу

Голова Верховної Ради, кандидат у Президенти України Володимир ЛИТВИН наголошує, що держава зобов’язана “створити правила гри” для бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам після ознайомлення з роботою ВАТ «Птахокомбінат «Бершадський» у Вінницькій області та зустрічі з колективом підприємства.

В.ЛИТВИН наголосив на соціальній відповідальності бізнесу перед суспільством.

Голова ВР зазначив, що у той час, як держава зобов`язана створювати відповідні правила гри, представники бізнесу «мають демонструвати відповідальність за робітників, які у них працюють, і забезпечувати не лише своєчасну виплату зарплати та її гідний рівень, але й підтримувати соціальну сферу й інфраструктуру, особливо у невеликих містах, містечках і селищах, де надзвичайно мало бюджетоутворюючих підприємств.

В.ЛИТВИН переконаний, що такий підхід є гарантією «стабільного життя людей, стабільності всієї країни, адже якість життя працівників та їхнє соціальне самопочуття у кінцевому підсумку визначають прибутки і перспективи бізнесу. Він підкреслив, що за умов дотримання такого підходу у нас не буде, як це часто буває, вкладатися негативний сенс у слова «бізнес» та «бізнесмен».

В.ЛИТВИН зазначив, що для ефективної роботи підприємств необхідно «усунути від керівництва відповідними сферами і галузями людей, які, по суті, є обслуговуючим персоналом великого бізнесу», тому що дотації, які сьогодні виділяються підприємствам, через «монопольний тиск не доходять до тих виробників, які насправді потребують цього і роблять дуже важливу справу на противагу тим, які тільки прирощують свої статки і дбають виключно про власні інтереси».

Як повідомлялося раніше, голова Верховної Ради України 19 та 20 листопада відвідає з робочими поїздками Вінницьку і Кіровоградську області.

В.ЛИТВИН проведе зустрічі з жителями м. Бершадь та Шаргород, а в Кіровоградській області він зустрінеться з мешканцями м. Ульянівка та смт Голованівськ і відвідає музей Ракетних військ стратегічного значення.