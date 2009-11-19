Рада пішла на перерву
17:27, 19 листопада 2009Політика
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На вимогу фракцій БЮТ та НУ-НС
У Верховній Раді на вимогу фракцій БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” оголошено перерву до 17.40.
Як передає кореспондент УНІАН, заяву фракцій про перерву зачитав головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ.
Він додав, що документ підписали уповноважені фракцій – від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, від НУ-НС Олександр ТРЕТЬЯКОВ.
Перед цим О.ЛАВРИНОВИЧ відмовлявся оголосити перерву на вимогу цих фракцій, оскільки заяву від НУ-НС підписав Микола МАРТИНЕНКО, а О.ЛАВРИНОВИЧ заявив, що він не є уповноваженим фракції НУ-НС.
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