Литвин сформулював місії для наступного Президента

Наступний Президент України має забезпечити ефективний діалог всередині влади і діалог влади з суспільством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради, кандидат у Президенти України Володимир ЛИТВИН під час робочої поїздки до Вінницької області.

При цьому він наголосив, що «того, хто повинен взяти на себе місію примирення і примушення до відповідального виконання своїх повноважень, має визначити народ». За словами спікера, саме народ «має виступити таким арбітром під час виборів».

В.ЛИТВИН наголосив, що новообраний Президент України повинен «взяти на себе місію не тільки лідерства, але й забезпечення такого діалогу влади з суспільством і всередині влади, який забезпечить ефективну роботу».