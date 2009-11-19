Триває зустріч прем'єрів України і Росії

У Криму в Лівадійському палаці проходить зустріч прем`єр-міністрів України та Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч почалася о 19.25. Вона проходить у форматі тет-а-тет.

Потім прем`єр-міністри двох країн проведуть зустріч у вузькому колі, після чого почнеться 5-е засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням прем`єрів двох країн.

Як сказав журналістам віце-прем`єр Росії Олексій КУДРІН, російська делегація прилетіла до України пізніше запланованого часу, оскільки затягнулося засідання наглядової ради «Зовнішекономбанку», яке проводив В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІНА планувалася на 16.20, проте у зв`язку із затримкою вильоту прем`єр-міністра Росії її початок було перенесено.