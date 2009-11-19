Помічник Медведєва: у листі Ющенка є елементи шантажу

Послання Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, в якому йдеться про можливі проблеми з транзитом російського газу до Європи, містить елементи політичного шантажу.

Як передає РІА «Новости», про це заявив журналістам помічник Президента Російській Федерації Сергій ПРИХОДЬКО.

"Анінайменшого бажання брати участь у внутрішньоукраїнських розбірках у Росії ні в кого немає. Але ми категорично проти того, щоб енергобезпека Європи ставилася в залежність від особистих амбіцій українських політиків. А спроба залякати Росію і Європу прогнозами кризи в транзиті газу - це вже щось зі сфери політичного шантажу", - сказав С.ПРИХОДЬКО.

За його словами, викликає жаль, що про таке серйозне послання російська влада дізнається з Інтернету, що партнери не спромоглися, як це прийнято в світовій практиці, передати його офіційно.

«Автори, мабуть, дуже поспішали, прагнучи встигнути до початку роботи комітету з економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, в ході якого Володимир ПУТІН і Юлія ТИМОШЕНКО, звичайно ж, підніматимуть питання взаємодії і в цій важливій сфері. Мені тому здаються дуже дивними заклики "невідкладно сформувати двосторонню робочу групу", якій треба щось доручити опрацювати й щось реалізувати. Вкотре складається враження, що автори або не в курсі діючих механізмів російсько-української газової співпраці, або навмисно ігнорують можливості діалогу на міжурядовому рівні", - зазначив помічник Президента Росії.

Поява цього тексту на тлі заяв українського прем`єра про те, що вона не бачить якихось проблем у газовій сфері з Росією, наводить на думку про його внутрішньополітичну спрямованість, заявив С.ПРИХОДЬКО.

"І в Москві, та й в інших країнах уже не раз переконувалися, що прем`єр і Президент (України) говорять абсолютно протилежні речі", - додав він.

Помічник Президента РФ нагадав, що для узгодження комерційних умов є міжурядові механізми, але, перш за все, це справа "Газпрому" й "Нафтогазу України".

"Наші відносини в газовій сфері визначені абсолютно чіткою юридичною базою - це низка двосторонніх міжурядових угод. Звичайно, це не якась застигла субстанція, й ми завжди відкриті для переговорів із нашими українськими партнерами. Турбує інше: складається досить неприємна традиція - чим ближче зима й холоди, тим більш дивними стають дії українського керівництва", - сказав С.ПРИХОДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив звернення Президенту РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ з пропозицією невідкладно змінити газові контракти аби уникнути проблем із постачаннями газу до України та його транзитом до країн Європи.