Експерт: Росія обмінює газові поступки на ядерну монополію

Директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло ГОНЧАР припускає, що Росія погодиться не застосовувати штрафи за недобір газу в обмін на відмову України від планів диверсифікації поставок ядерного палива.

Про це М.ГОНЧАР сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи домовленості прем’єр-міністрів України та Росії Юлії ТИМОШЕНКО та Володимира ПУТІНА 19 листопада в Ялті.

Як сказав експерт, “якщо уявити, що Росія таки відмовиться від штрафів за недобір газу, то виникає запитання, що отримає В.ПУТІН від Ю.ТИМОШЕНКО за свою поступливість? Є версії. Одна з них, найбільш правдоподібна, виглядає так. У них було два комплекси питань: один, пов’язаний з поточними газовими справами, а інший - пов’язаний із ядерно-енергетичною сферою. І в принципі, я не виключаю того, що оця показушно-пропагандистська поступливість російської сторони (тому що про кінцеву поступливість можна буде говорити, коли це буде оформлено юридично, коли на рівні “Газпрому” та НАК “Нафтогазу” буде узгоджено обсяги поставок газу на наступний рік, індикативний рівень цін та тариф) пов’язана з тим, що взамін російська сторона отримала відмову української сторони від планів, пов’язаних із диверсифікацією поставок ядерного палива України із однозначним вибором на користь пропонованого Росією варіанту побудови заводу із збагачення урану в Ангарську”.

За цією угодою, підкреслив М.ГОНЧАР, “Україна втрачає будь-які можливості для диверсифікації ядерного палива. Тому, що російська сторона проводила таку гру: хочете поступок по газу – купуйте лише російські реактори, російське паливо, і тоді буде послаблення у газовій сфері. Якщо ви хочете активізувати співпрацю із неросійськими кампаніями, хочете робити підприємства паливно-ядерного циклу із неросійським учасником, збагачувати уран не в Росії - тоді поступок у газовій сфері не буде”.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». Термін дії довгострокового контракту на поставки ядерного палива між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» закінчується 1 січня 2010 року.

30 жовтня ц. р. джерело в «Росатомі» повідомило, що контракт між ВАТ «ТВЕЛ» і НАК «Енергоатом» про поставки ядерного палива на українські АЕС планується підписати на засіданні Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, що пройде в Ялті в листопаді цього року. Згідно з домовленостями, зафіксованими у підсумковому протоколі квітневого засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, Україна і Росія мали до 15 липня п.р. укласти довгостроковий контракт на поставки ядерного палива для АЕС України після 2010 року.

Після переговорів в Ялті 19 листопада прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що між профільними міністерствами України та Росії відпрацьовано стратегічний контракт про співпрацю у сфері ядерної енергетики до 2020 року. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цей документ на сьогодні готовий до підписання.

При цьому вона зазначила, що надзвичайно високо оцінює можливості співпраці між двома країнами та об’єднання зусиль в єдиному центрі зі збагачення урану.

В.ПУТІН, у свою чергу, заявив, що РФ і Україна не повинні розгубити накопичений роками досвід співпраці у сфері ядерної енергетики. «Завдання – не розгубити його на догоду одномоментним кон‘юнктурним перевагам, тому що, думаю, ризики будуть дуже великі», - підкреслив прем`єр Росії.