Ющенко - знову кандидат, бо боротьба за незалежність триває

23 листопада Віктор ЮЩЕНКО представить програму кандидата в Президенти «Вільна, сильна, справедлива Україна», з якою він йде на президентські вибори.

Як повідомляє сайт В.ЮЩЕНКА, захід відбудеться в Українському домі о 18.00.

“Мета Віктора ЮЩЕНКА – назавжди утвердити ідею вільної, сильної і справедливої України. Цій меті була підпорядкована вся його праця за останні десятиліття – від часу роботи на чолі Національного банку до виконання обов’язків Президента України”, - зазначається в повідомленні.

При цьому зазначається, що В.ЮЩЕНКО “вдруге постає перед українським народом як кандидат на посаду Президента, бо боротьба за незалежність Української держави продовжується”.

“Його програма спрямована на те, щоб об’єднувати, а не розділяти; будувати, а не руйнувати. Віктор ЮЩЕНКО - за вільну, сильну, справедливу Україну!”, - говориться в повідомленні.

Захід транслюватиме Перший національний канал.