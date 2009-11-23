З Народного Руху вийшла Львівська обласна організація

21 листопада Львівська обласна організація Народного Руху України прийняла рішення про вихід з лав НРУ та перехід до Громадського руху «За Україну!». Про це повідомив народний депутат України, екс-голова львівської крайової організації НРУ Ярослав Кендзьор.

«Члени львівської організації НРУ, зважаючи на ситуацію, що склалася у лавах Народного Руху, прийняли рішення про вихід з НРУ та перехід до Громадського руху «За Україну!»», - сказав він.

За словами Кендзьора, Львівська обласна організація НРУ перейшла до Руху «За Україну!» практично у повному складі.