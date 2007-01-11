Рудьковський пише одне, каже інше, а різницю називає юридичними аспектами

Підвищення тарифів на пасажирські залізничні перевезення 1 лютого не буде, заявляє Міністерство транспорту і зв`язку України у коментарі, переданому агентству УНІАН.

У заяві Мінтрансзв’язку просить ЗМІ утриматися від «розповсюдження передчасної інформації (про підвищення тарифів - УНІАН), викликаної суто юридичними аспектами роботи міністерства».

«У разі підвищення тарифів, міністерство завчасно надасть вичерпну інформацію представникам громадськості», наголошується в заяві.

При цьому міністерство наполягає, що не допустить необгрунтованого підвищення цін, особливо на пасажирські перевезення. «Міністерство діятиме на основі прозорого механізму розрахунку економічно обгрунтованих тарифів і одночасно - відповідного компенсаційного інструментарію покриття збитковості пасажирських залізничних перевезень і системи підвищення якості послуг», - зазначається в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту і зв`язку України має намір почати поетапне підвищення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом на внутрішньому сполученні. Наказ міністерства від 29 грудня 2006 року (№ 1222) опубліковано сьогодні на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, з 1 лютого тарифи від існуючих будуть підвищені на 10%, з 1 квітня – на 21% і з 1 липня 2007 року – на 33%. Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції 29 грудня 2006 року (№1386/13260).

З 1 січня 2007 року, згідно із раніше затвердженим графіком, тарифи на пасажирські залізничні перевезення були підвищені на 10%. Згідно з графіком, підвищення планувалося проводити поетапно – на 10% з 1 січня 2007 року, потім ще на 10% - з 1 квітня і ще на 10% - з 1 липня 2007 року.

Кабінет міністрів доручив Мінтрансу анулювати наказ про підвищення з 1 січня на 10% тарифів, оскільки, на думку уряду, на сьогодні не існує жодних передумов індексувати залізничні перевезення пасажирів. Наказ про скасування підвищення на 10% тарифів на залізничні пасажирські перевезення Мінтранс видав 9 січня ц.р. Таким чином, збільшені на 10% тарифи в діяли трохи більше тижня – з 1 січня по 9 січня

З 12 червня 2006 р. тарифи на перевезення пасажирів в поїздах були підвищені, в середньому, на 43%.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень за підсумками 2006 року очікуються на рівні 2,5 млрд. грн. За даними Мінтрансу, підвищення пасажирських тарифів «Укрзалізниці» в червні (в середньому, на 43%) дало можливість компенсувати лише 0,5 млрд. грн. збитків, решта 1,9 млрд. грн. покриватиметься за рахунок «Укрзалізниці».