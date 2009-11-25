Тимошенко запевняє, що «грипозний» мільярд не друкуватимуть

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на боротьбу з епідемією виділятимуться неемісійні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні уряду, коментуючи завтрашнє позачергове засідання Верховної Ради для подолання вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

«Ніяких інсинуацій на тему цих грошей не повинно бути. Це – неемісійні гроші. І я хочу, щоб це почула вся країна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр підкреслила, що йдеться про доходи Національного банку в розмірі 1 млрд. грн., які згідно із законом про Національний банк, мають бути перераховані до державного бюджету.

«Цю суму підтвердив і Національний банк, що це неемісійні кошти, а що це кошти доходів Національного банку, які зобов’язані бути перераховані до бюджету», - наголосила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, глава НБУ особисто у розмові з нею підтвердив наявність таких доходів.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику і лікування хворих на грип.

11 листопада Президент заявив, що має намір ветувати закон про виділення 1 млрд. грн. на подолання епідемії грипу, оскільки Національному банку України “нема звідки узяти” цих коштів.

Глава держави зауважив, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.

16 листопада Президент повернув зі своїми пропозиціями закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” для повторного розгляду Верховною Радою.

Депутати від БЮТ ініціювали скликання на 26 листопада позачергового засідання ВР, на якому має бути розглянуто питання щодо подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.