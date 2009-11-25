У БЮТ порахували, скільки регіоналів - у черзі з присягою до Тимошенко

Народний депутат України Андрій СЕНЧЕНКО (БЮТ) вважає, що в разі перемоги Юлії ТИМОШЕНКО на виборах Президента у фракції Партії регіонів відбудеться розкол і “від двох третин до двох чвертей фракції ПР прийде до нас».

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «День» (№214 від 25 листопада).

«Якщо дасть Бог, усе буде добре і переможе ТИМОШЕНКО, то можу одразу сказати, що від двох третин до двох чвертей фракції Партії регіонів прийде до нас», - сказав, зокрема, А.СЕНЧЕНКО, додавши, що «ці люди регулярно стоять у черзі з присягою до прем`єра».

При цьому він відзначив, що “це відбувається не тому, що вони кон`юнктурники». За його словами, «частина, так, безумовно (і у нас також такі є), проте хочу сказати, що дуже багатьом регіоналам зараз незатишно в Партії регіонів».

А.СЕНЧЕНКО сказав, що «за моєю власною класифікацією, фракція Партії регіонів поділяється на (це я нещодавно в Луганську почув такий вираз) «етнічних регіоналів», тобто йдеться про людей, які «живуть у регіонах, мають там свій бізнес, і у яких до останнього часу не було вибору: або ти в Регіонах, або ніде». За його словами, це «нормальні, порядні, відповідальні люди», і вони «найзначніша частина цієї фракції». Водночас депутат від БЮТ сказав, що “є група відвертого криміналітету». «І ось перші дуже незатишно почуваються, перебуваючи в одній фракції з представниками другої групи», - додав він.

А.СЕНЧЕНКО сказав, що до третьої групи відносяться люди, які «почуваються господарями життя, господарями Партії регіонів, господарями фракції». «Вони думали, що вони вже господарі всієї України, але на їх превеликий жаль і на наше щастя, це не так. Найбільш яскраві представники цієї групи ЛЬОВОЧКІН, БОЙКО», - додав він.

А.СЕНЧЕНКО вважає, що після програшу Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах “перше, що відбудеться - почнеться зміна лідера ПР, а відтак розкол як фракції, так і партії». «Дві третини регіоналів виступають за те, щоб увійти до складу коаліції, тому я думаю, що ідея дострокових парламентських виборів відійде на другий план і теоретично можна чекати, що ВР нинішнього скликання відпрацює весь свій конституційний термін», - наголосив він.

На питання про те, що буде з фракцією БЮТ і парламентом України в разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА, А.СЕНЧЕНКО відповів: «Не дай Бог, прийде ЯНУКОВИЧ... наслідки для країни будуть тяжкі».

Водночас він сказав, що фракція БЮТ «монолітніша і однорідніша фракція». «Є також випадкові люди, і я не розумію, як вони потрапили в список. Проте негідники є в кожній фракції - відсотки різні», - додав він. А.СЕНЧЕНКО вважає, що “перебіжчики можуть з`явитися, але, ви знаєте, ми довго працювали в опозиції і ми добре вміємо тримати удар, витримувати свою політичну лінію».

«Отож для нас це трагедією не стане. Трагедія для всієї країни буде, якщо не дай Боже ця людина прийде до керівництва країною», - додав він. За його словами, «негативні наслідки будуть не тільки для нашого покоління».

Відповідаючи на питання про плани опозиції з висловлення вотуму недовіри уряду, А.СЕНЧЕНКО висловив переконання, що це «чергове шоу у виконанні Партії регіонів». «До якої стадії їм вдасться це шоу довести - не знаю, але знаю, що вся ця постановка покликана понервувати уряд, підвищувати температуру громадської думки», - додав він. За словами депутата від БЮТ, «плани реальної реалізації сценарію з відставки уряду нездійснимі». «Навіть якщо гіпотетично допустити, що вони набрали необхідні голоси «за», все одно Кабінет Міністрів залишиться працювати в колишньому складі», - сказав А.СЕНЧЕНКО. За його словами, «навіть якщо вони скуповуватимуть голоси, регіонали прекрасно розуміють, що не спроможні сформувати новий уряд».