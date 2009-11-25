У Вінського кажуть, що Тимошенко вкрала прапор Майдану

Заступник голови Народно-патріотичного об’єднання "За демократію і справедливість" Геннадій ЗАДИРКО вважає, що Юлія ТИМОШЕНКО не може вважатися послідовницею ідеалів Майдану, тому що “саме вона зрадила його, вступивши у змову з Партією регіонів, наблизивши до себе олігархів та продовжуючи практику тотального обману народу України”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі цієї організації із посиланням на Г.ЗАДИРКА.

"Коли кажуть, що ТИМОШЕНКО підхопила прапор Майдану, мені дико це чути. Вона його просто вкрала. Вступивши в конституційну змову з Партією регіонів, наблизивши до себе олігархів, обманюючи людей популістськими обіцянками, ТИМОШЕНКО зрадила своїх виборців, своїх соратників, врешті-решт - Україну», - сказав Г.ЗАДИРКО.

На його думку, потрібен час, щоб народ дав політичну оцінку діям Ю.ТИМОШЕНКО. "Мало одягнути вишиванку, заплести косу і заговорити по-українськи, щоб стати українкою за суттю", - вважає Г.ЗАДИРКО.