Королевська: від технічного уряду недалеко і до технічної Ради

Відставка нинішнього Кабінету міністрів і призначення «технічного» уряду приведе до повного безвладдя і хаосу в країні.

Про це заявила народний депутат України (БЮТ), голова Комітету промполітики і підприємництва Верховної Ради Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі ICTV.

«Від «технічного» уряду недалеко і до технічного парламенту, а то й до повного безвладдя як такого», – зазначила вона.

Замість того, щоб критикувати уряд, Партії регіонів, вважає народний депутат, слід було б скористатися своєю владою «на місцях», і на прикладі однієї з областей, де місцева влада повністю підконтрольна «опозиції», наочно показати, як потрібно працювати.

«Сьогодні влада в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській областях, в Криму і частково в Запоріжжі належить Партії регіонів. Там повністю сформовані місцеві ради, обрані мери і призначені чиновники від даної політичної сили», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, ПР могла б на прикладі невеликого міста або селища продемонструвати свою програму дій. «Як може працювати чиновник, наскільки ефективно можуть виконуватися закони, які вони винайшли способи боротьби з тіньовим бізнесом і як пропонують збудувати чітку систему взаємин держава-бізнес», - зазначила депутат.

Тільки у такому разі, вважає вона, вони могли б дійсно критикувати уряд і давати корисні поради. Проте цього не відбувається. «Чергові передвиборні «оповідки» про технічний уряд, про відставку діючого - це не більше ніж політичні гасла і обіцянки без яких-небудь реальних підстав», – додала народний депутат.

Щодо виконання закону «Про підвищення соцстандартів» депутат зазначила, що Партії регіонів було запропоновано розробити поправки до бюджету, щоб уряд міг запустити механізм повноцінного виконання закону. Проте вони цього не зробили. «Більше того – закон, про який вони кричать, не виконується на жодному з підприємств, що належать Партії регіонів», - резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.