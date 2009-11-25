Катеринчук вважає, що з «грипозного» мільярда почнуться реформи в медицині

Державний бюджет-2010 та бюджети наступних років мають визнати пріоритетність фінансування медичної галузі, оскільки від здоров’я нації залежить майбутнє усіє держави. У цьому впевнений лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола Катеринчук.

«Фінансування системи охорони здоров’я має бути системним і достатнім, а не здійснюватися за залишковим принципом як зараз», - цитує слова свого лідера прес-служба Європейської партії України.

На завтрашньому позачерговому засіданні ВР Катеринчук голосуватиме за подолання вето Президента: «Я буду голосувати за виділення додаткових коштів, котрі призначені для закупівлі медичного обладнання та ліків для хворих. Зрозуміло, що ця сума не вирішить усі проблеми медичної галузі, однак суттєво сприятиме запобіганню поширення захворювань на кшталт свинячого та сезонного грипу».

«Не секрет, що сьогоднішній стан лікувальних закладів доволі критичний. Назвати їх забезпеченими хоча б по необхідному мінімуму практично неможливо. А якщо говорити про серйозне медикаментозне лікування будь-кого з хворих за рахунок установи, то це виглядатиме по меншій мірі не щиро» - наголосив Микола Катеринчук.

«Під час неодноразових зустрічей з працівниками медичних установ, я уважно вислуховував їх щиру критику на адресу влади про недостатність уваги до системи охорони здоров’я та низьку заробітну плату. Та все ж я схиляюся до думки, що в Україні вкрай назріла необхідність докорінної реформи медичної галузі. І починати її потрібно вже завтра з виділення додаткового мільярда гривень», - додав народний депутат.