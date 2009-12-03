Матвієнко пояснив, чому «Собор» вирішив підтримати Ющенка

УРП «Собор» має до Президента України чимало претензій, однак рішення про підтримкуйого кандидатури - це "цивілізаційний вибір". Саме так обгрунтував позицію Центрального проводу лідер політичної сили Анатолій Матвієнко.

У коментарі сайту «Наш вибір»Матвієнко сказав, що партія підтримує Ющенка, бо «ми повинні боронити стратегію українського вибору, і саме Ющенко пропонує до цього йти – не вступати в амбітні протистояння, а з’єднатися з національно-демократичними силами».

Водночас Матвієнко відзначив, що не все вдалося реалізувати, і до Президента є чимало претензій, «але це не означає, що ми можемо відмовитися від проукраїнської перспективи».

«Оскільки ми дивимося стратегічно, то нас не цікавить 2010 рік, нас цікавить – куди ми будемо рухатися. Саме тут консолідуємося навколо позиції Ющенка, що вибір 2010 – це цивілізаційний вибір, а не вибір конкретного кандидата», - підсумував лідер УРП «Собор».

Він також нагадав, що партія ухвалила заяву, в якій закликала націонал-демократичні сили консолідуватися не навколо особистих амбіцій, а заради демократичного майбутнього України.