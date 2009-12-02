УРП "Собор" вирішила підтримати Ющенка

Центральний провід Української республіканської партії «Собор» прийняв рішення про політичну підтримку Віктора Ющенка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УРП “Собор”.

Таке рішення було прийнято одноголосно на засіданні 1 грудня після обговорення доповіді голови партії Анатолія МАТВІЄНКА про поточну політичну ситуацію. Центральний провід також взяв до відома інформацію про підтримки кандидатури чинного глави держави Центральною радою ВМГО «Український молодіжний собор».

Крім того, УРП «Собор» ухвалила заяву про небезпеку соціального збурення в період виборів.

Зокрема, Центральний провід партії відзначає появу “дуже небезпечної для майбутнього країни тенденції, що опановує думки провідних кандидатів та їх команд, а саме - переконання у своїй беззаперечній перемозі, незалежно від офіційних результатів виборів. Для цього використовується некоректна інтерпретація результатів соціологічних досліджень та переконування суспільства, що перемога іншого кандидата може мати місце виключно завдяки фальшуванням виборів, і тому визнаватись не буде”.

На погляд УРП “Собор”, така позиція є неприпустимою, а невизнання результатів виборів може стати поштовхом до повної руйнації усієї системи влади в державі, та й самої держави.

Відтак, партія закликає усіх без винятку кандидатів на посаду глави Української держави “утримувати пристойний та виважений рівень діалогу та опонування, повсякчас пам’ятати, що необережне слово чи заклик можуть, за певних обставин, бути уміло використаними ворогами української незалежності”.

Українська республіканська партія «Собор» також звертається до кандидатів національно-демократичної орієнтації та їхніх команд із закликом у другому турі віддати всі голоси “кандидату із національно-демократичного середовища, незалежно від його прізвища. Тільки у цьому випадку Україна отримає шанс продовжити демократичні перетворення”.