Ющенко сьогодні буде в Сумах

Президент зустрінеться зі студентами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Сумської області. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема глава держави візьме участь у відкритті новозбудованої міжвузівської наукової бібліотеки Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України». Крім того, програмою поїздки запланована зустріч В.ЮЩЕНКА зі студентським активом вищих навчальних закладів Сумщини.

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