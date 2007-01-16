Кушнарьов госпіталізований з вогнепальним пораненням (доповнена)

Народний депутат України від фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ госпіталізований з вогнепальним пораненням.

Про це УНІАН повідомили в МВС України. Втім співрозмовники агентства відмовились уточнити, за яких обставин народний депутат отримав вогнепальне поранення.

Водночас, за інформацією поінформованих джерел, Є.КУШНАРЬОВ отримав вогнепальне поранення у живіт під час полювання і наразі перебуває в лікарні міста Ізюм Харківської області.

Як повідомляє сайт Медіа-порт, наразі відомо тільки, що ЧП сталося, коли він їхав в автомобілі: машина різко зупинилася, і стався постріл.

За даними сайту, зачеплені життєво важливі органи. Євген Петрович перебуває в Ізюмській районній лікарні. Перевозити пораненого не можна, у нього дуже низький тиск. До лікарні вилетіли лікарі з Харкова. Як повідомили «Медіапорту» в Ізюмській районній лікарні, наразі поранений - у реанімації. Скільки може тривати операція, медики не знають.

Інформацію про поранення Євгена Кушнарева підтвердив його брат Сергій Кушнарьов, депутат Харківської міської ради. Він сказав, що «поранення середньої тяжкості» і що «все буде гаразд».