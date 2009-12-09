Тимошенко прибула в Німеччину
10:17, 09 грудня 2009Політика
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Візит - робочий
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочим візитом до Федеративної Республіки Німеччина.
В ході візиту глава уряду проведе зустріч з президентом Європейської народної партії Вільфрідом МАРТЕНСОМ та візьме участь у першій пленарній сесії Конгресу ЄНП, повідомляється на Урядовому порталі.
Також прем’єр-міністр України зустрінеться з президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у круглому столі на тему: «Конкурентоспроможна Європа».
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