Тимошенко прибула в Німеччину

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочим візитом до Федеративної Республіки Німеччина.

В ході візиту глава уряду проведе зустріч з президентом Європейської народної партії Вільфрідом МАРТЕНСОМ та візьме участь у першій пленарній сесії Конгресу ЄНП, повідомляється на Урядовому порталі.

Також прем’єр-міністр України зустрінеться з президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у круглому столі на тему: «Конкурентоспроможна Європа».