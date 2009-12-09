Давидович радить, як зупинити «цю вакханалію»

Екс-голова ЦВК, заступник голови Київської міської організації «Нашої України» Ярослав Давидович висловив сподівання, що закон про введення мажоритарної системи виборів на місцях буде проголосовано парламентом ще цього року. Про це повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка. «Сподіваюся, що в парламенті ще є політичні сили зі здоровим глуздом, які проголосують за цей закон», - відзначив Давидович.

За його словами, пропорційна система не тільки на місцевому, а й на загальнодержавному рівні для України не є цілком прийнятною.

«Якщо на загальнодержавному рівні на парламентських виборах ми можемо піти по відкритих партійних списках і, в якійсь мірі, зробити більш відкритими вибори, то на місцевому рівні, щоб проголосувати за тих, хто гідний працювати в органах місцевого самоврядування, безперечно, треба знати кожного кандидата особисто, а не через закриті партійні списки», - пояснює експерт.

Давидович переконаний, що перенесення пропорційної системи від парламентських виборів на місцеві – абсолютно не є прийнятним.

«Зупинити цю вакханалію можна лише тільки шляхом повернення до мажоритарної системи на місцях, яка працює в переважній більшості країн - і досить ефективно», - підкреслив нашоукраїнець.